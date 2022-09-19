



Полиция закрыла подпольную куриную бойню на севере Израиля

Криминальная группа в течение нескольких лет управляла подпольной птицебойней на севере страны, продавая курятину в магазины по всей стране — без надзора со стороны правительственных санитарных и налоговых органов, сообщила израильская полиция в понедельник утром.



В связи с инцидентом полицеские арестовали 12 человек и конфисковали девять частных автомобилей, 11 грузовиков и промышленных транспортных средств, а также полмиллиона шекелей наличными.



Полиция подозревает, что незарегистрированные продажи куриного мяса, о которых не было известно государственным контролирующим органам, приносили группе доход в десятки миллионов шекелей в год.



Подозреваемым инкриминируются получение товара обманным путем, а также подлог при отягчающих обстоятельствах, получение и дача взятки, отмывание денег и продажа денатурированных продуктов питания.

