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Полиция закрыла подпольную куриную бойню на севере Израиля
19.09.2022 16:59 Евгения Маркова

Полиция закрыла подпольную куриную бойню на севере Израиля

Криминальная группа в течение нескольких лет управляла подпольной птицебойней на севере страны, продавая курятину в магазины по всей стране — без надзора со стороны правительственных санитарных и налоговых органов, сообщила израильская полиция в понедельник утром.

В связи с инцидентом полицеские арестовали 12 человек и конфисковали девять частных автомобилей, 11 грузовиков и промышленных транспортных средств, а также полмиллиона шекелей наличными.

Полиция подозревает, что незарегистрированные продажи куриного мяса, о которых не было известно государственным контролирующим органам, приносили группе доход в десятки миллионов шекелей в год. 

Подозреваемым инкриминируются получение товара обманным путем, а также подлог при отягчающих обстоятельствах, получение и дача взятки, отмывание денег и продажа денатурированных продуктов питания.
 

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