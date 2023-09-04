



Полиция задержала водителя, который привязал пятерых детей к багажнику машины

30-летний житель Иерусалима был задержан 3 сентября дорожным подразделением полиции после того, как 1 сентября было распространено видео, на котором он едет на машине с пятерыми детьми, привязанными ремнем к багажнику его автомобиля.



Следователи центрального дорожного управления начали расследование, увидев на видео опасное происшествие, и установили владельца транспортного средства. 3 сентября он явился на допрос, в ходе которого отрицал, что он вел машину, но признал, что это его племянники были привязаны к крыше автомобиля.



В итоге полиция возбудила против незадачливого водителя дело о нарушении правил дорожного движения за неосторожное вождение.



“Это серьезное и опасное нарушение, которое свидетельствует о безответственности со стороны водителя и владельцев транспортного средства. Это серьезный инцидент, в котором жизнь юных “пассажиров” находится под реальной угрозой”, – прокомментировал инцидент руководитель следственной группы генерал-майор Эли Матлов.