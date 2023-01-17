



Полиция задержала подозреваемого в убийстве после 12-дневного розыска

В понедельник, 16 января, после 12 дней интенсивного розыска полиция объявила об аресте мужчины, подозреваемого в убийстве в Цфате.



“Билал Сара, подозреваемый в убийстве Уди Стерна пойман”, – заявила полиция.



31-летний Стерн был смертельно ранен во время драки, которая вспыхнула в начале января из-за финансового спора. Во время драки подозреваемый полицией Сара ударил Стерна ломом по голове, после чего пострадавший вернулся домой и позже умер от нанесенных ему травм.



Согласно заявлению полиции, после обширного розыска, длившегося 12 дней, Сара был обнаружен прячущимся в сарае в соседнем городе Рам. Арест произошел после публикации фотографии разыскиваемого и обращения полиции с просьбой предоставить любую информацию о нем.



Во вторник, 17 января, подозреваемый предстанет перед судом.



