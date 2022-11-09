



Полиция задержала мужчину, бросившего яйца в короля Карла III

Протестующий был арестован после того, как швырнул яйца в короля Карла III и его супругу Камиллу во время прогулки по Йорку на севере Англии.



Инцидент произошел, когда король и его жена въезжали в Йорк через средневековые ворота Micklegate Bar, где традиционно горожане встречают монархов.

На видеозаписи видно, как несколько яиц летят и разбиваются о землю, не попав в королевскую пару, приветствующую толпу.



The moment eggs were thrown at the royal party as King Charles arrived in #york today. Video from Henry TB pic.twitter.com/OuGMpDlJdC — DavidDunninguk (@daviddunninguk) November 9, 2022

Британское информационное агентство PA сообщило, что во время задержания хулиган, бросивший яйца, свистел и кричал: “Эта страна построена на крови рабов”. Люди в толпе пытались заглушить его, скандируя “Позор” и “Боже, храни короля”.