



Полиция задержала человека, ограбившего 6 предприятий Тель-Авива за восемь дней

26-летнему жителю Ор-Акивы, обвиняемому во взломе шести предприятий в течение восьми дней, вчера прокуратура округа Тель-Авива предъявила обвинение в краже со взломом.



По словам представителя полиции, обвиняемый проник в шесть различных предприятий различными способами, взламывая двери. Обвиняемый, по версии полиции, воровал деньги и товары из магазинов.



В ночь на 4 апреля обвиняемый проник в кафе-мороженое на Яркон-роуд и вынес 2000 шекелей наличными.



Два дня спустя, в пасхальную субботу, обвиняемый средь бела дня взломал три предприятия. В течение четырех часов он проник на территорию производства и в банк, а позже взломал склад супермаркета на улице Игаля Алона. Обвиняемый похитил товары, ноутбуки и наличные деньги.



Поздно ночью 12 апреля обвиняемый проник еще в два предприятия, задержавшись в каждом всего на несколько минут.



После напряжённого, но быстрого расследования и проведения судебно-медицинской экспертизы найденных улик сотрудники центральной полиции Тель-Авива смогли установить личность обвиняемого и связать его с различными предприятиями, взломанными в Тель-Авиве.



Обвиняемый был опознан сотрудниками полиции Тель-Авива 12 апреля. Он пытался бежать, но был пойман и задержан для дальнейшего допроса.

