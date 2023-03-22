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Полиция задержала 10 бедуинских угонщиков
22.03.2023 10:03 Аркадий Бочаровский

Полиция задержала 10 бедуинских угонщиков

Полиция арестовала десять подозреваемых, жителей Даарии, Рахата, Хоры и Тель-Шевы, за кражу автомобилей с территории Израиля.

Автомобили угонялись в разборочные цехи э в Иудее и Самарии. Расследование показало, что некоторые из автомобилей были разобраны, а некоторые - проданы на территориях. 

Полиция изъяла угнанные автомобили в цехах - десятки автомобилей, множество двигателей, автомобильные компьютеры и номера многих автомобилей, угнанных со всей страны. 

Подозреваемые будут доставлены на слушание о продлении срока содержания под стражей в магистратский суд Ришон Ле Циона.

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