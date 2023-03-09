



Полиция восстанавливает движение на шоссе Аялон

Полиция сообщила о восстановлении движения транспорта на заблокированном ранее демонстрантами шоссе Аялон.



Правоохранители разгоняют оставшихся протестующих, блокирующих проезжую часть.



Уточняется, что 15 человек были арестованы за нарушение общественного порядка. По словам одного из демонстрантов, они убрались с шоссе, поскольку были окружены полицией.



"Все закончилось довольно легко. Один человек угрожал применить водометы, но ничего не произошло", — сообщил он.



Еще один демонстрант сказал, что блокирование шоссе было местью за то, что на прошлой неделе правоохранители бросали светошумовые гранаты.





