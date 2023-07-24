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Полиция вновь применяет водомет против демонстрантов возле Кнессета - видео
24.07.2023 14:38 Евгения Маркова

Полиция вновь применяет водомет против демонстрантов возле Кнессета - видео

Полиция стреляет из водомета по мирным демонстрантам перед зданием Кнессета.

Водометы обливают многочисленных протестующих, стоящих за высоким ограждением из металлической сетки перед зданием Кнессета, заставляя некоторых бежать в укрытие, а другие садятся, не обращая внимания на полицию.

"Позор вам, это самый вежливый протест за всю историю", — кричит один протестующий.

Тысячи демонстрантов продолжают петь, скандировать и протестовать, осуждая правительство в целом и министра юстиции Ярива Левина в частности.

После того как одного демонстранта загоняют обратно за демонстрационные баррикады, в адрес полиции звучат крики "позор" и "полиция Бен-Гвира".

Пятеро протестующих получили травмы во время сегодняшних акций протеста. Все пострадавшие были доставлены в медицинский центр "Шаарей Цедек" в Иерусалиме. По словам представителя больницы, все травмы легкие.

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