Полиция вновь применяет водомет против демонстрантов возле Кнессета - видео
Полиция стреляет из водомета по мирным демонстрантам перед зданием Кнессета.
Водометы обливают многочисленных протестующих, стоящих за высоким ограждением из металлической сетки перед зданием Кнессета, заставляя некоторых бежать в укрытие, а другие садятся, не обращая внимания на полицию.
"Позор вам, это самый вежливый протест за всю историю", — кричит один протестующий.
Тысячи демонстрантов продолжают петь, скандировать и протестовать, осуждая правительство в целом и министра юстиции Ярива Левина в частности.
После того как одного демонстранта загоняют обратно за демонстрационные баррикады, в адрес полиции звучат крики "позор" и "полиция Бен-Гвира".