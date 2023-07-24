



Полиция вновь применяет водомет против демонстрантов возле Кнессета - видео

Полиция стреляет из водомета по мирным демонстрантам перед зданием Кнессета.



Водометы обливают многочисленных протестующих, стоящих за высоким ограждением из металлической сетки перед зданием Кнессета, заставляя некоторых бежать в укрытие, а другие садятся, не обращая внимания на полицию.



"Позор вам, это самый вежливый протест за всю историю", — кричит один протестующий.



Тысячи демонстрантов продолжают петь, скандировать и протестовать, осуждая правительство в целом и министра юстиции Ярива Левина в частности.



После того как одного демонстранта загоняют обратно за демонстрационные баррикады, в адрес полиции звучат крики "позор" и "полиция Бен-Гвира".

I just got blasted repeatedly by water cannon as protestors demonstrated peaceably in front of the Knesset… pic.twitter.com/1yKBsoHJyK — Jeremy Sharon (@jeremysharon) July 24, 2023

Пятеро протестующих получили травмы во время сегодняшних акций протеста. Все пострадавшие были доставлены в медицинский центр "Шаарей Цедек" в Иерусалиме. По словам представителя больницы, все травмы легкие.