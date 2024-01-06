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Полиция Великобритании расследует ошибочные обвинения в адрес сотрудников почты
06.01.2024 23:30 MIGnews.com

Полиция Великобритании расследует ошибочные обвинения в адрес сотрудников почты

Полиция Великобритании начала расследование мошенничества в отношении британского почтового ведомства в связи с судебной ошибкой, в результате которой сотни почтмейстеров были несправедливо обвинены в краже денег, когда в этом была виновата неисправная компьютерная система.

Столичная полиция заявила, что расследует "потенциальные преступления, связанные с мошенничеством, вытекающим из этих судебных разбирательств", которые касаются денег, полученных почтой "в результате судебных или гражданских исков" против обвиненных почтовых работников.

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В период с 1999 по 2015 год более 700 руководителей почтовых отделений были обвинены в краже или мошенничестве, поскольку компьютеры ошибочно показывали пропажу денег. Многие из них разорились после того, как их заставили выплатить компании крупные суммы, а некоторые были осуждены и отправлены в тюрьму. Несколько человек покончили с собой.

Настоящим виновником оказалась неисправная компьютерная система учета под названием Horizon, поставленная японской технологической компанией Fujitsu, которая была установлена в местных отделениях почты в 1999 году.
 

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