Полиция: в результате попадания в Реховоте уже трое пострадавших
Полиция Израиля подтверждает, что в результате прямого попадания в Реховоте ранения получили три человека.
В настоящее время правоохранители осматривают место крушения ракеты.
Полицейские оцепили место падения и ищут обломки, чтобы устранить риск для населения.
"Мы призываем жителей оставаться на охраняемых территориях, не приближаться к местам попаданий и не прикасаться к обломкам ракет, которые могут содержать взрывчатые вещества", - предупредили в полиции.