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Полиция: в результате попадания в Реховоте уже трое пострадавших
13.10.2023 17:51 Алина Груднева

Полиция: в результате попадания в Реховоте уже трое пострадавших

Полиция Израиля подтверждает, что в результате прямого попадания в Реховоте ранения получили три человека.

В настоящее время правоохранители осматривают место крушения ракеты.

Полицейские оцепили место падения и ищут обломки, чтобы устранить риск для населения.

"Мы призываем жителей оставаться на охраняемых территориях, не приближаться к местам попаданий и не прикасаться к обломкам ракет, которые могут содержать взрывчатые вещества", - предупредили в полиции.

 

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