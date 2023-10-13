



Полиция: в результате попадания в Реховоте уже трое пострадавших

Полиция Израиля подтверждает, что в результате прямого попадания в Реховоте ранения получили три человека.



В настоящее время правоохранители осматривают место крушения ракеты.



Полицейские оцепили место падения и ищут обломки, чтобы устранить риск для населения.



"Мы призываем жителей оставаться на охраняемых территориях, не приближаться к местам попаданий и не прикасаться к обломкам ракет, которые могут содержать взрывчатые вещества", - предупредили в полиции.



