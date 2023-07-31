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Полиция Швеции снова разрешила сжечь Коран перед зданием парламента
31.07.2023 16:07 Евгения Маркова

Полиция Швеции снова разрешила сжечь Коран перед зданием парламента

Шведская полиция выдала сегодня, 31 июля, разрешение на проведение акции протеста перед парламентом, организаторы которой растоптали и сожгли Коран, сообщают местные СМИ.

Протестующие заявили, что хотят, чтобы священная книга мусульман была запрещена в Швеции.

"Я буду сжигать его много раз, пока вы не запретите его", — сказал организатор Салван Наджем газете Expressen.

Наджем присоединился к иракскому беженцу Салвану Момике на двух предыдущих подобных акциях протеста в Стокгольме — у главной мечети города, а затем у посольства Ирака.

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