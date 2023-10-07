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Полиция семьям пропавших без вести: принесите образцы ДНК для опознания жертв
07.10.2023 22:35 Евгения Маркова

Полиция семьям пропавших без вести: принесите образцы ДНК для опознания жертв

Полиция просит семьи пропавших без вести принести образцы ДНК в полицейские участки для облегчения идентификации тел убитых израильтян.

Люди, у которых пропали члены семьи, должны обратиться в ближайший к их дому полицейский участок с фотографиями и образцами ДНК пропавшего человека.

Тех, кто находится в районах, где они не могут покинуть свои дома, просят позвонить по номеру 105 и сообщить подробности, а также при возможности явиться в полицейский участок.
 

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