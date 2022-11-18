



Полиция Рима ищет возможного серийного убийцу

Полиция Рима разыскивает возможного серийного убийцу после того, как тела трех женщин были обнаружены в двух квартирах в престижном районе Прати.



Об этом сообщает The Guardian.



Две жертвы, обе секс-работницы и китаянки в возрасте от 40 до 50 лет, были найдены зарезанными в квартире. Тревогу поднял швейцар дома, обнаруживший тело одной из умерших женщин на пороге квартиры.На телах китаянок были обнаружены колото-резаные раны горла, груди и спины. Их личности не установлены.



Третье тело принадлежит колумбийке, опознанной как Марта Кастано Торрес, также работнице секс-бизнеса, которая была зарезана до смерти. Труп обнаружила сестра Торрес.



Источник в полиции Рима сообщил, что следователи работают над версией, что женщин убил один и тот же человек.