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Полиция: расстрел людей в Галилее мог быть местью за убийство в Хайфе
27.09.2023 16:40 Алина Груднева

Полиция: расстрел людей в Галилее мог быть местью за убийство в Хайфе

Стрельба в Басмат-Тивоне в Нижней Галилее, в результате которой погибли пять человек, могла быть местью за убийство 50-летнего владельца свалки в Хайфе.

Такую версию рассматривают в полиции.

По предварительным данным, расстрел людей в Галилее связан с враждой между преступными кланами Бакри и Харири.

С последними убийствами в арабском секторе с начала 2023 года погибли 188 человек.

Напомним, в Хайфе средь бела дня расстреляли 50-летнего мужчину. Медики были вынуждены констатировать его смерть.

Спустя полдня неизвестные расстреляли пять человек в Басмат-Тивоне. Жертвами стали трое мужчин и две женщины. Еще один человек был госпитализирован с огнестрельными ранениями.

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