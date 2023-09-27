



Полиция: расстрел людей в Галилее мог быть местью за убийство в Хайфе

Стрельба в Басмат-Тивоне в Нижней Галилее, в результате которой погибли пять человек, могла быть местью за убийство 50-летнего владельца свалки в Хайфе.



Такую версию рассматривают в полиции.



По предварительным данным, расстрел людей в Галилее связан с враждой между преступными кланами Бакри и Харири.



С последними убийствами в арабском секторе с начала 2023 года погибли 188 человек.



Напомним, в Хайфе средь бела дня расстреляли 50-летнего мужчину. Медики были вынуждены констатировать его смерть.



Спустя полдня неизвестные расстреляли пять человек в Басмат-Тивоне. Жертвами стали трое мужчин и две женщины. Еще один человек был госпитализирован с огнестрельными ранениями.