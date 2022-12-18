



Полиция расследует дело о вине и деньгах, отправленных Яиру Лапиду

Полиция Иерусалима начала расследование после того, как по почте Кнессета была получена подозрительная посылка на имя премьер-министра Яира Лапида. Об этом сообщает Ynet.



Согласно сообщению, в пакете было розовое вино, буклет с фотографиями самого Лапида, нож с деревянной ручкой и два конверта с деньгами: в одном 777 евро, в другом 1154 евро.



Полиция в настоящее время не имеет сведений о личности или намерениях отправителя и начала расследование, чтобы определить, кто отправил посылку и почему.