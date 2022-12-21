



Полиция раскрыла убийство Юрия Волкова

Израильская полиция объявила, что раскрыла убийство репатрианта Юрия Волкова, который был убит на перекрестке в Холоне месяц назад.



Как сообщает Ynet, завтра прокуратура в Тель-Авиве должна предъявить обвинительное заключение против Ади Мизрахи, который проходит по делу в качестве подозреваемого в убийстве. Также в суде будет представлено ходатайство об аресте Мизрахи до окончания судебного разбирательства в его отношении.



Напомним, что в Холоне, вечером 23 ноября, был убит 52-летний житель Бат-Яма Юрий Волков. Он и его жена поехали смотреть квартиру в Холоне, ждали на перекрестке - и на зеленый свет начали переходить дорогу. В этот момент их подрезал мотоциклист, который ехал на красный, и чуть не сбил пару.



Жена Волкова успела сфотографировать нарушителя, тот это заметил. Он вернулся к ней и потребовал: "Принеси то, что ты сняла". Волков попросил мужчину продолжить движение - и получил удар ножом в грудь.



На следующий день после инцидента полиция задержала подозреваемого - им оказался 22-летний житель Холона Ади Мизрахи. Во время операции по его задержанию Мизрахи спустил на полицейских собаку.



Вскоре после задержания подозреваемый дал признательные показания: он признался в том, что нанес ножевые ранения и убил Юрия Волкова на пешеходном переходе в Холоне.



Недавно появилось патологоанатомическое заключение по результатам вскрытия тела Юрия Волкова. Документ гласит, что причиной смерти мужчины стал "удар острым предметом в грудь, проникающий в сердце".

