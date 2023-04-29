



Полиция провела оценку ситуации в связи с волной убийств

Командующий Южным округом Йорам Софер провел ситуационную оценку в связи с недавной волной насилия и убийств в Израиле.



На совещании принимал участие старший командный состав полиции округа.



Софер поручил усилить присутствие правоохранителей в районе. Оперативная деятельность будет включать обнаружение незаконного оружия, проведение арестов и обысков.



Перед Шаббатом министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир провел совещание с главой полиции Коби Шабтаем. Он сказал о необходимости административных арестов. Кроме того, он попросил создать план действий по борьбе с преступностью.



"Я не люблю административные аресты, но эта крайняя мера неизбежна", - сказал он.