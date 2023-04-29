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Полиция провела оценку ситуации в связи с волной убийств
29.04.2023 21:24 Алина Груднева

Полиция провела оценку ситуации в связи с волной убийств

Командующий Южным округом Йорам Софер провел ситуационную оценку в связи с недавной волной насилия и убийств в Израиле.

На совещании принимал участие старший командный состав полиции округа.

Софер поручил усилить присутствие правоохранителей в районе. Оперативная деятельность будет включать обнаружение незаконного оружия, проведение арестов и обысков.

Перед Шаббатом министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир провел совещание с главой полиции Коби Шабтаем. Он сказал о необходимости административных арестов. Кроме того, он попросил создать план действий по борьбе с преступностью.

"Я не люблю административные аресты, но эта крайняя мера неизбежна", - сказал он.

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