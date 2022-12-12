



Полиция провела новые рейды в офисах Европарламента

В понедельник бельгийская полиция провела новые рейды в офисах Европейского парламента после обвинений в коррупции в отношении вице-президента парламента Европейского Союза Евы Кайли.



Рейды были проведены с целью изъятия компьютерных данных, принадлежащих 10 помощникам парламента, сообщает Associated Press.



Офицеры провели в общей сложности 20 рейдов в рамках расследования, начатого четыре месяца назад.



Ева Кайли была ранее отстранена от работы. Согласно информации прессы, страна, которая предлагала деньги или подарки представителям парламента в обмен на политические услуги, это Катар.