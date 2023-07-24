



Полиция применила водометы для разгона протестов резервистов ЦАХАЛа

Протесты в Иерусалиме начались рано утром в понедельник, поскольку законопроект об ограничении "оснований разумности" все еще обсуждался в Кнессете.



Группа протеста "Братья по оружию" собралась возле Кнессета примерно в 7:00 утра, взявшись за руки, чтобы сформировать стену, блокирующую вход. В ответ полиция приняла меры по разгону толпы, в том числе применила водометы. Позже утром на место происшествия прибыл начальник израильской полиции Коби Шабтай, поскольку противостояние полиции с протестующими, блокирующими вход в здание, продолжалось.



Общественная телерадиокомпания Kan, сообщает, что один из протестующих получил травму головы из-за струи водомета

Также в 7:00 небольшая группа демонстрантов была замечена возле дома депутата Ликуда Нира Барката в Иерусалиме. Впоследствии полиция арестовала трех протестующих за нарушение общественного порядка.Еще несколько десятков человек были арестованы возле средней школы Еврейского университета в Гиват-Раме по подозрению в попытке нарушить движение транспорта в районе Кнессета.Позже утром демонстранты попытались перекрыть бульвар Бен-Цви и были встречены полицией водометами и другими методами разгона толпы.Кроме того, протестующие собрались у здания БАГАЦа в Иерусалиме, чтобы заблокировать входы живой стеной.Акции протеста запланированы и на вторую половину дня понедельника.Примерно в 18:00 в понедельник демонстранты снова соберутся у Кнессета, чтобы быть там во время голосования. Организаторы отметили, что точное время этой акции протеста в конечном итоге будет зависеть от графика Кнессета.