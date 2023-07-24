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Полиция применила водометы для разгона протестов резервистов ЦАХАЛа
24.07.2023 11:20 Евгения Маркова

Полиция применила водометы для разгона протестов резервистов ЦАХАЛа

Протесты в Иерусалиме начались рано утром в понедельник, поскольку законопроект об ограничении "оснований разумности" все еще обсуждался в Кнессете.

Группа протеста "Братья по оружию" собралась возле Кнессета примерно в 7:00 утра, взявшись за руки, чтобы сформировать стену, блокирующую вход. В ответ полиция приняла меры по разгону толпы, в том числе применила водометы. Позже утром на место происшествия прибыл начальник израильской полиции Коби Шабтай, поскольку противостояние полиции с протестующими, блокирующими вход в здание, продолжалось. 

Общественная телерадиокомпания Kan, сообщает, что один из протестующих получил травму головы из-за струи водомета


Также в 7:00 небольшая группа демонстрантов была замечена возле дома депутата Ликуда Нира Барката в Иерусалиме. Впоследствии полиция арестовала трех протестующих за нарушение общественного порядка. 

Еще несколько десятков человек были арестованы возле средней школы Еврейского университета в Гиват-Раме по подозрению в попытке нарушить движение транспорта в районе Кнессета. 

Позже утром демонстранты попытались перекрыть бульвар Бен-Цви и были встречены полицией водометами и другими методами разгона толпы. 

Кроме того, протестующие собрались у здания БАГАЦа в Иерусалиме, чтобы заблокировать входы живой стеной.

Акции протеста запланированы и на вторую половину дня понедельника.

Примерно в 18:00 в понедельник демонстранты снова соберутся у Кнессета, чтобы быть там во время голосования. Организаторы отметили, что точное время этой акции протеста в конечном итоге будет зависеть от графика Кнессета.  
 

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