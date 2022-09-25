



Полиция прекратила расследование онлайн-угроз в адрес Джоан Роулинг

Полиция прекратила расследование онлайн-угроз в адрес Джоан Роулинг, которая поддержала своего коллегу по писательскому делу Салмана Рушди после того, как на него было совершено нападение.



Автор книг о "Гарри Поттере" опубликовала в Twitter скриншоты с угрозами. Там, среди прочего, было написано: "Не волнуйся, ты следующая".



Полиция Шотландии заявила, что угрозы поступали из региона за пределами Великобритании, сообщает ВВС.



"В настоящее время никаких дальнейших действий предприниматься не будет", - заявили в полиции.