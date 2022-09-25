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Полиция прекратила расследование онлайн-угроз в адрес Джоан Роулинг
25.09.2022 17:54 Ольга Белозерова

Полиция прекратила расследование онлайн-угроз в адрес Джоан Роулинг

Полиция прекратила расследование онлайн-угроз в адрес Джоан Роулинг, которая поддержала своего коллегу по писательскому делу Салмана Рушди после того, как на него было совершено нападение. 

Автор книг о "Гарри Поттере" опубликовала в Twitter скриншоты с угрозами. Там, среди прочего, было написано: "Не волнуйся, ты следующая". 

Полиция Шотландии заявила, что угрозы поступали из региона за пределами Великобритании, сообщает ВВС.

"В настоящее время никаких дальнейших действий предприниматься не будет", - заявили в полиции. 

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