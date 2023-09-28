



Полиция предотвратила взрыв автомобиля в Лоде

В четверг, 28 сентября, полиция предотвратила взрыв заминированного автомобиля в центре Лода.



По версии правоохранителей, вероятно, это связано с разборками между преступными группировками.



Взрывное устройство было заложено под автомобиль предполагаемой жертвы, которая проживает недалеко от места, где было припарковано транспортное средство. Саперы благополучно обезвредили бомбу и отправили ее на экспертизу. Также был арестован 20-летний подозреваемый, при котором нашли несколько видов огнестрельного оружия.



"Мы предотвратили очередную катастрофу в арабском секторе и нападение в центре жилого района Лода", - сказал командующий центральным округом полиции Ави Битон.