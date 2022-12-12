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Полиция предотвратила криминальную ликвидацию на рынке в Нетании.
12.12.2022 11:54 Аркадий Бочаровский

Полиция предотвратила криминальную ликвидацию на рынке в Нетании.


  
Вчера в полдень, 12 декабря,  полиция предотвратила убийство на рынке в Нетании.

Отдел по борьбе с организованной  преступностью полицейского участка Нетании недавно провел тайное расследование против криминальных элементов в городе.

Вчера расследование перешло в открытую стадию и в ходе рейда на городском рынке в Нетании детективы отдела арестовали 2 подозреваемых жителей города в возрасте около 30 лет. После обыска места обыска детективы изъяли 2 заряженных пистолета, один из которых был найден на теле одного из подозреваемых.

Согласно подозрениям, двое задержанных хотели устранить мужчину, который незадолго до этого напал на одного из них на рынке.

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