



Полиция предотвратила криминальную ликвидацию на рынке в Нетании.





Вчера в полдень, 12 декабря, полиция предотвратила убийство на рынке в Нетании.



Отдел по борьбе с организованной преступностью полицейского участка Нетании недавно провел тайное расследование против криминальных элементов в городе.



Вчера расследование перешло в открытую стадию и в ходе рейда на городском рынке в Нетании детективы отдела арестовали 2 подозреваемых жителей города в возрасте около 30 лет. После обыска места обыска детективы изъяли 2 заряженных пистолета, один из которых был найден на теле одного из подозреваемых.



Согласно подозрениям, двое задержанных хотели устранить мужчину, который незадолго до этого напал на одного из них на рынке.