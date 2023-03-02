



Полиция предотвратила 14 убийств с начала года

С начала 2023 года полиция предотвратила 14 запланированных убийств в рамках программы "Безопасный путь" по борьбе с преступностью в арабском секторе.



Уточняется, что было арестовано 4357 подозреваемых и проведено более 400 "разоблачительных" мероприятий. За последнюю неделю было изъято 60 единиц незаконного оружия.



Согласно сообщениям, министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир лично возглавит программу и проведет переговоры с руководством арабских городов.



Он об этом объявил в четверг, 2 марта, на совещании по поводу борьбы с преступностью в арабском секторе, в котором приняли участие глава полиции, представители ШАБАКа, минюста и других ведомств.

