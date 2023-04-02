



Полиция получила генетические доказательства вины убитого в Иерусалиме бедуина

В заявлении израильской полиции говорится, что ДНК на оружии иерусалимского полицейского, патрулировавшего Старый город, совпадает с ДНК бедуина, застреленного при спорных обстоятельствах.



Полиция охарактеризовала инцидент как "теракт" — заявив, что 26-летний Мохаммед Эласиби схватил пистолет полицейского и дважды выстрелил из него — в то время как очевидцы и родственники мужчины отрицают эту версию.



Полиция сообщает, что ДНК Эласиби — жителя бедуинского города Хура на юге Израиля — была обнаружена на рукоятке и затворе табельного оружия полицейского.



"Это однозначно захват оружия и террористическая атака — как мы сообщали в ночь нападения", — добавляет полиция в заявлении, осуждая тех, кто продолжает "публично лгать" об инциденте.



Инцидент вызвал удивление, в частности, из-за заявления полиции об отсутствии видеозаписи инцидента, что странно, учитывая, что Старый город тщательно патрулируется и находится под наблюдением. Свидетели и члены семьи опровергли полицейскую версию событий, заявив, что Эласиби не был террористом и что он был "хладнокровно убит".

