



Полиция Польши: Исключено, что Джулия Венделл — это Мэдлен Макканн

Полиция Польши заявила, что исключает возможность того, что Джулия Венделл - это пропавшая девочка Мэдлен Макканн, сообщили они польскому новостному агентству "Газета" в четверг, на следующий день после того, как семья Венделл выступила с заявлением, опровергающим ее утверждения и говорящим, что они "опустошены нынешней ситуацией".



В полиции заявили, что расследование еще не завершено, но им уже удалось исключить возможность того, что Венделл — это Макканн, хотя не рассказали, как пришли к такому выводу.



The New York Post сообщила в четверг, что семья Венделл отказывается пройти тест ДНК, чтобы доказать, что они генетически связаны с ней, а ее мать сказала журналистам, что она может доказать, что Венделл является ее дочерью, с помощью фотографий и свидетельства о рождении.



Венделл стала вирусной в социальных сетях на прошлой неделе после того, как утверждала в соцсетях, что она Макканн, которая исчезла в возрасте трех лет, когда отдыхала со своей семьей в Португалии.



Семья Венделл утверждает, что она всегда хотела быть знаменитостью, и намекала, что она сделала свои заявления, чтобы стать известной и завоевать популярность в Интернете.



"Мы всегда пытались помочь ей снова встать на ноги "Юлия уже несколько лет совершеннолетняя. Она переехала из дома. От лечения отказывается, лекарства не принимает регулярно. Также не воспользовалась возможностью лечения в очень хорошем центре в Польше, который согласился принять ее.", — говорится в заявлении семьи Венделл.

