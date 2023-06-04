



Полиция поймала детей, купающихся в кузове движущегося пикапа

Офицеры полицейского участка Седот в Кадима-Зоране в центральной части Израиля обнаружили маленьких детей, плавающих в импровизированном бассейне в кузове пикапа во время движения.



Во время дорожно-транспортной операции в выходные дни в сотрудничестве с сотрудниками МАГАВ и волонтерами офицеры обнаружили пикап, двигавшийся по шоссе 553, багажник которого использовалась в качестве импровизированного бассейна, в котором находились несколько детей.



После осмотра автомобиля полицейские водителю выписали повестку в суд за вождение в нетрезвом виде.