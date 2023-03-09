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Полиция подогнала водомет на шоссе Аялон
09.03.2023 15:00 Алина Груднева

Полиция подогнала водомет на шоссе Аялон

На шоссе Аялон днем, 9 марта, полиция подтянула водомет, который, вероятно, будет применен для разгона демонстрации.

Соответствующее видео опубликовали в Twitter.

"Прямо сейчас? Нет, я не думаю, что им следует его использовать",  — сказал один из присутствующих демонстрантов.

Уточняется, что полиция перекрыла нижние участки дороги. Протестующие надеются на то, что им не причинят боль.

 

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