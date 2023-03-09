Полиция подогнала водомет на шоссе Аялон
На шоссе Аялон днем, 9 марта, полиция подтянула водомет, который, вероятно, будет применен для разгона демонстрации.
Соответствующее видео опубликовали в Twitter.
"Прямо сейчас? Нет, я не думаю, что им следует его использовать", — сказал один из присутствующих демонстрантов.
Уточняется, что полиция перекрыла нижние участки дороги. Протестующие надеются на то, что им не причинят боль.
מכת"זית הגיעה לאיילון כדי לפזר את המפגינים | עדכונים שוטפים >>> https://t.co/Xgvu0TOw9Z@OferHalfonKan pic.twitter.com/A5JhOlM4pb— כאן חדשות (@kann_news) March 9, 2023