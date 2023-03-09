



Полиция подогнала водомет на шоссе Аялон

На шоссе Аялон днем, 9 марта, полиция подтянула водомет, который, вероятно, будет применен для разгона демонстрации.



Соответствующее видео опубликовали в Twitter.



"Прямо сейчас? Нет, я не думаю, что им следует его использовать", — сказал один из присутствующих демонстрантов.



Уточняется, что полиция перекрыла нижние участки дороги. Протестующие надеются на то, что им не причинят боль.



