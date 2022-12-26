



Полиция подготовилась к похоронам раввина Друкмана

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев прибыл в ближайшее к кибуцу Массуот-Ицхак управление полиции, чтобы проследить за ходом похорон раввина Хаима Друкмана.



Бар-Лев подчеркнул, что полиция готова к мероприятию. Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Израильская полиция готова к похоронам настолько, насколько это возможно. Мы скоординировали наши усилия с семьей раввина Друкмана по их просьбе. Полиция осознает особую деликатность этого события и важность обеспечения его безопасности", - сказал министр.



Кроме этого, Омер Бар-Лев обратился к тем, кто придет на похороны раввина.



"Я прошу всех присутствующих, следовать распоряжениям полиции, чтобы все прошло гладко и так, как подобает чести раввина. Я разделяю скорбь, которую испытывает скорбящие - семья раввина и его многочисленные ученики. Раввин Друкман был великим лидером, и его влияние будет ощущаться еще долгие годы", - сказал Бар-Лев.