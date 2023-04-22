Полиция открыла огонь по пациенту еврейской больницы в Германии
Инцидент произошел в Берлине, в наркологическом отделении, куда сотрудники клиники вызвали полицию из-за беспорядка, устроенного одним из пациентов.
Полицейские открыли огонь по пациенту еврейской больницы, который буянил и угрожал медперсоналу и полицейским ножом. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщило DW.
45-летний мужчина не отреагировал на просьбу прибывших полицейским опустить нож, после чего они дважды выстрелили в него и ранили мужчину в ногу.
Кроме нападавшего никто не пострадал, сообщил представитель полиции. Мужчине была оказана медицинская помощь, в настоящее время его состояние стабильное.