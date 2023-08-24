Полиция обнаружила туннель преступников на севере Израиля
Полиция нашла недалеко от Нацерета туннель длинной в несколько метров, который, предположительно, использовался членами преступной группировки уголовного авторитета Самира Бакри.
Предполагается, что это место использовалось преступниками для укрытия от правоохранителей во время преследования.
"Мы увидели туннель и подумали, что это просто яма. Однако в ходе изучания этого места в течение 30 часов мы выяснили, что это туннель длиной в несколько десятков метров, который был поделен на отсеки", - сказал в комментарии Ynet представитель полиции.
По версии следствия, преступники заходили в туннель через один вход, а выходили оттуда с другой стороны. Это место также могло использоваться для контрабанды оружия.
בלב הגליל, באורך עשרות מטרים: מנהרת ארגון הפשיעה שהסתירה עברייניםhttps://t.co/HnDiUbKumY pic.twitter.com/llldOOz7ki— ynet עדכוני (@ynetalerts) August 24, 2023