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Полиция обнаружила туннель преступников на севере Израиля
24.08.2023 14:17 Алина Груднева

Полиция обнаружила туннель преступников на севере Израиля

Полиция нашла недалеко от Нацерета туннель длинной в несколько метров, который, предположительно, использовался членами преступной группировки уголовного авторитета Самира Бакри.

Предполагается, что это место использовалось преступниками для укрытия от правоохранителей во время преследования.

"Мы увидели туннель и подумали, что это просто яма. Однако в ходе изучания этого места в течение 30 часов мы выяснили, что это туннель длиной в несколько десятков метров, который был поделен на отсеки", - сказал в комментарии Ynet представитель полиции.

По версии следствия, преступники заходили в туннель через один вход, а выходили оттуда с другой стороны. Это место также могло использоваться для контрабанды оружия.
 

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