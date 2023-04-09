



Полиция обезвредила старый минометный снаряд, найденный в Иудеи

Израильская полиция сообщила в воскресенье, что в промышленной зоне Мишор-Адумим, недалеко от города Маале-Адумим в Иудее, был обнаружен старый минометный снаряд.

Подразделения полиции по обезвреживанию бомб разогнали толпу с места происшествия, а затем забрали снаряд для безопасного уничтожения в открытом поле.



Полиция Израиля повторила, что гражданам рекомендуется звонить на горячую линию полиции в случае обнаружения подозрительного или опасного оружия.



