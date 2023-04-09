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Полиция обезвредила старый минометный снаряд, найденный в Иудеи
09.04.2023 14:21 Ирина Демьянова

Полиция обезвредила старый минометный снаряд, найденный в Иудеи

Израильская полиция сообщила в воскресенье, что в промышленной зоне Мишор-Адумим, недалеко от города Маале-Адумим в Иудее, был обнаружен старый минометный снаряд.
Подразделения полиции по обезвреживанию бомб разогнали толпу с места происшествия, а затем забрали снаряд для безопасного уничтожения в открытом поле.

Полиция Израиля повторила, что гражданам рекомендуется звонить на горячую линию полиции в случае обнаружения подозрительного или опасного оружия.

 

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