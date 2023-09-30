



Полиция о ножевой атаке в Иерусалиме: вероятно, криминал

Насильственный инцидент в Иерусалиме, в результате которого ножевые ранения получили два человека, вероятнее всего, не связан с терактом.



По данным 12-го канала израильского ТВ, об этом сообщили источники в полиции.



"Судя по всему, подоплека криминальная", - сказано в сообщении.



Полиция приступила к расследованию. В настоящее время ведется поиски сбежавшего подозреваемого.



Как сообщалось ранее, в результате инцидента ранения получили два человека. Один мужчина находится в критическом состоянии, второй получил легкие травмы.