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Полиция о ножевой атаке в Иерусалиме: вероятно, криминал
30.09.2023 18:06 Алина Груднева

Полиция о ножевой атаке в Иерусалиме: вероятно, криминал

Насильственный инцидент в Иерусалиме, в результате которого ножевые ранения получили два человека, вероятнее всего, не связан с терактом.

По данным 12-го канала израильского ТВ, об этом сообщили источники в полиции.

"Судя по всему, подоплека криминальная", - сказано в сообщении.

Полиция приступила к расследованию. В настоящее время ведется поиски сбежавшего подозреваемого.

Как сообщалось ранее, в результате инцидента ранения получили два человека. Один мужчина находится в критическом состоянии, второй получил легкие травмы.

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