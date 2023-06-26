



Полиция Нидерландов арестовала двоих подозреваемых в отправке миллионов ХАМАСу

Голландские следователи арестовали отца и дочь по подозрению в отправке отправили более пяти миллионов евро палестинской террористической группировке ХАМАС в нарушение санкций ЕС, заявили сегодня местные прокуроры.



55-летний мужчина и его 25-летняя дочь из города Лейдсендам недалеко от Гааги, были арестованы 22 июня по подозрению в “крупномасштабном финансировании” ХАМАС, сообщает прокуратура. По их словам, следователи обнаружили наличные деньги во время обысков дома в Лейдсендаме и офиса в Роттердаме, а также конфисковали банковский счет в размере около 750 000 евро.



“Государственная прокуратура подозревает их в отправке денег, около 5,5 млн евро, группам, связанным с организацией ХАМАС”, – говорится в сообщении прокуратуры. “Они также подозреваются в участии в преступной организации, целью которой является финансовая поддержка ХАМАС”.



Задержанные предположительно были причастны к фонду, который заменил ранее попавшую под санкции организацию, отправлявшую средства ХАМАСу.

Расследование было начато после сообщений о необычных транзакциях и после газетных статей о мероприятии по сбору средств в Европе для ХАМАС.



ХАМАС, контролирующий сектор Газа, внесен в черный список ЕС по борьбе с терроризмом после террористических атак “Аль-Каиды” на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года. Суд низшей инстанции ЕС исключил ХАМАС из списка в 2014 году, но высший суд блока восстановил его в 2017 году.