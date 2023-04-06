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Полиция: ни в коем случае не трогайте осколки ракет
06.04.2023 17:56 Алина Груднева

Полиция: ни в коем случае не трогайте осколки ракет

Полиция после ракетного обстрела Западной Галилеи, который был совершен с территории Ливана, исследовала местность на наличие осколков ракет.

По словам правоохранителей, они получили сообщение о попадании части ракеты в автомобиль в деревне Фассута.

"Полицейские Северного округа провели сканирование местности и обнаружили несколько осколков, которые обезврежены и собраны для дальнейшего расследования", - сказано в сообщении.

Полиция призывает население в случае обнаружения остатков ракет или подозрительных предметов не трогать и не приближаться к ним, а сразу же обращаться в компетентные органы.

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