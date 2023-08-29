



Полиция нашла двух американских девочек, похищенных в Израиле



Полиция сообщила, что нашла двух маленьких девочек, которые потеряли связь с отцом во время визита из США, на фоне растущих подозрений, что их похитила мать.



Полиция сообщила во вторник, что мать была поймана вместе с детьми в городе Кирьят-Ям. Она была арестована, а дети будут переданы отцу на полицейском участке в Хайфе.



Либа Гольдшмидт, 8 лет, и Сара Гольдшмидт, 12 лет, последний раз были замечены с матерью в центральном городе Гедера, где живет их бабушка, около 4 часов в воскресенье на прошлой неделе. В понедельник полиция сообщила для публикации, что 70-летняя бабушка арестована по подозрению в причастности к похищению.



Полиция начала расследование после получения жалобы от отца девочек, также приехавшего в Израиль на отдых, о том, что они не явились на встречу в пятницу и что контакт с его детьми прекратился.



Полиция вела поиски двух девочек с прошлой недели, когда старшая дочь высказала своему отцу Оферу, который находится в разводе с подозреваемой, опасения, что мать собирается их похитить. После этого он потерял связь с детьми, и, по сообщениям ивритоязычных СМИ, все трое не явились на заранее запланированную встречу в Тель-Авиве в пятницу.



Родители поженились в Израиле и десять лет назад переехали в США, где и родились их дочери. После развода американский суд вынес решение о совместной опеке над дочерьми.



"Она пытается сбежать с нами, но не сейчас, я думаю, что ее план таков, а может быть, и сейчас", - написала дочь отцу за несколько дней до встречи, добавив, что мать может попытаться бежать с ними в Европу.



"Мама хочет похитить нас сегодня!!!", - написала дочь в сообщениях, опубликованных ивритскими СМИ. "Она сказала, что купит парик, чтобы люди ее не узнали", - добавила она.



Отец спросил, где она находится, на что она ответила, что они едут к бабушке в Гедеру.



"Когда мы туда приедем, она нас похитит", - сказала она.



Ронен Авниэль, начальник полиции района Шфела, заявил СМИ, что существует "опасение за жизнь девочек".



В понедельник отец рассказал сайту Walla, что провел выходные у родственников на севере Израиля, без дочерей: “Я не мог спать из-за множества тревожных мыслей", - сказал он. "Мне трудно понять, где они находятся. Они умные, а моя старшая дочь уже более взрослая, у нее находчивый характер. Я знаю, что она будет знать, что делать, если, не дай Бог, случится что-то плохое".