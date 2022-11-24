



Полиция: наезд в Беэр-Шеве - это теракт

В полиции заявили, что автомобильный наезд в Беэр-Шеве, который произошел сегодня утром, является террористическим актом. Арестованному 39-летнему бедуину предъявят обвинения в терроризме.



Об этом сообщает Times of Israel.



Командующий полиции в регионе Негев, Нахшон Наглер ранее заявил, что по данным предварительного расследования, наезд на молодого человека в военной форме в Беэр-Шеве был преднамеренным.



Напомним, что молодой человек был сбит на улице Илан Рамон в городе и получил травмы средней тяжести. Подозреваемый из города Рахат был арестован. В полиции заявили, что его доставят завтра утром в суд.



Водитель автомобиля, совершивший наезд, утверждал, что потерял управление, и заявил, что это был несчастный случай. Но следователи, просмотрев несколько записей инцидента, пришли к выводу, что это не так.