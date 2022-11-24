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Полиция: наезд в Беэр-Шеве - это теракт
24.11.2022 20:23 Ольга Белозерова

Полиция: наезд в Беэр-Шеве - это теракт

В полиции заявили, что автомобильный наезд в Беэр-Шеве, который произошел сегодня утром, является террористическим актом. Арестованному 39-летнему бедуину предъявят обвинения в терроризме.

Об этом сообщает Times of Israel.

Командующий полиции в регионе Негев, Нахшон Наглер ранее заявил, что по данным предварительного расследования, наезд на молодого человека в военной форме в Беэр-Шеве был преднамеренным.

Напомним, что молодой человек был сбит на улице Илан Рамон в городе и получил травмы средней тяжести. Подозреваемый из города Рахат был арестован. В полиции заявили, что его доставят завтра утром в суд.

Водитель автомобиля, совершивший наезд, утверждал, что потерял управление, и заявил, что это был несчастный случай. Но следователи, просмотрев несколько записей инцидента, пришли к выводу, что это не так.

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