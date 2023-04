قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على أحد الشبان في محيط المسجد الأقصى.



The occupation forces brutally assaulted a young man in the vicinity of Al-Aqsa Mosque.#AlAqsaUnderAttack #AlAqsaMosqueUnderAttack #FreePalestine 🇵🇸#IsraelIsATerrorState #SaveAlAqsaMosque #SaveAlAqsa… pic.twitter.com/O6tbk082Fs