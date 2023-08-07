



Полиция: конфисковано около миллиарда шекелей и более 1500 единиц оружия

После нескольких лет резкого роста тяжелых преступлений, убийств и количества оружия в арабском обществе полиция Израиля в 2021 году приступила к операции "Безопасный маршрут". В рамках операции полиция обеспечивает соблюдение закона в арабском секторе, проводит рейды в домах преступников, конфискует оружие, конфискует средства, которые используются для совершения преступлений и арестовывает нарушителей закона.

В рамках комплексной операции полиция Израиля обозначила около 400 целей, связанных с кровавыми криминальными конфликтами в арабском обществе и многочисленными убийствами, которые практически ежедневно происходят в арабском секторе.



Корреспондент 14-го канала Шалу Кахлон сообщает, что с начала полицейской операции по требованию полиции и прокуратуры было арестованы и остаются под стражей 54 человека, проведены рейды на 68 объектах. В ходе мероприятия "Безопасный маршрут" было задержано 804 подозреваемых в совершении различных правонарушений.



Кроме того, до середины 2023 года полиция Израиля конфисковала 938 161 988 шекелей.



С начала 2023 года полиция Израиля зарегистрировала более 1 540 случаев изъятия нелегального оружия. В частности, было изъято следующее оружие:

- 1060 пистолетов

- 181 автоматических винтовок

- 427 самодельных единиц оружия

- 1145 помповых ружей и пистолетов

- 55 дробовиков

- 386 гранат различных типов

- 167 зарядов взрывчатки

- 3627 фейерверков

- 137 592 единицы боеприпасов различных типов



Кроме того, полиция сообщает, что с начала года полиция и силы безопасности пресекли более 20 случаев контрабанды оружия на границах страны, а также было зафиксировано 45 случаев, когда была пресечена деятельность преступной организации.