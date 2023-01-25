



Полиция изъяла в Бака-аль-Гарбия незаконное оружие

Полиция в ходе рейда в арабском городе Бака-аль-Гарбия обнаружила и изъяла автомат-пулемет типа "Карло" и патроны.



Незаконное оружие было выявлено на открытой площадке возле жилого дома.



В ходе операции был задержан 40-летний подозреваемый в хранении оружия. Его доставили на допрос, по окончании которого он был заключен под стражу.



В среду, 25 января, мужчина предстанет перед судом, где будет проходить слушание о продлении срока его содержания под стражей.