Полиция изъяла на юге Израиля незаконное оружие и боеприпасы
Полиция в ходе рейда в бедуинской деревне Кусейфе на юге Израиля изъяла в одном из домов оружие и боеприпасы.
В частности, в ходе обыска правоохранители нашли винтовки типа M16, патроны и гранаты.
По подозрению в незаконном хранении оружия был арестован 21-летний мужчина. Предположительно, он имел при себе оружие, но спрятал его в доме.
Подозреваемого отправили на допрос, по итогам которого, как ожидается, он предстанет перед судом для продления срока его содержания под стражей.
כוחות משטרה ומג"ב פשטו לפני זמן קצר על מתחם בית בכסייפה. בחיפוש במתחם נתפס נשק מסוג M16, מחסניות ורימוני אימונים שלפי החשד הוסבו ויש ביכולתם לגרום נזק. נעצר חשוד (21) שהועבר לחקירה pic.twitter.com/QARSlhORdV— משטרת ישראל (@IL_police) January 4, 2023