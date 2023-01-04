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Полиция изъяла на юге Израиля незаконное оружие и боеприпасы | Фото: Полиция Израиля
04.01.2023 19:17 Алина Груднева

Полиция изъяла на юге Израиля незаконное оружие и боеприпасы

Полиция в ходе рейда в бедуинской деревне Кусейфе на юге Израиля изъяла в одном из домов оружие и боеприпасы.

В частности, в ходе обыска правоохранители нашли винтовки типа M16, патроны и гранаты.

По подозрению в незаконном хранении оружия был арестован 21-летний мужчина. Предположительно, он имел при себе оружие, но спрятал его в доме.

Подозреваемого отправили на допрос, по итогам которого, как ожидается, он предстанет перед судом для продления срока его содержания под стражей.

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