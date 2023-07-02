



Полиция Израиля призывает протестующих не допускать "катастрофы" в Бен-Гурион

Протестующие против судебной реформы должны нести ответственность и следить за чистотой дорог возле аэропорта Бен-Гурион, заявил начальник полиции Центрального округа Ави Битон в воскресенье утром перед крупной демонстрацией в понедельник.



Битон сказал, что чрезвычайная ситуация, когда у рейса United Airlines с сотнями пассажиров было разбито окно, продемонстрировала, почему важно держать дороги открытыми.



“Я призываю организаторов протеста: проявите ответственность, чтобы не случилось бедствия, о котором мы будем сожалеть, — сказал Битон. - Полосы движения в районе аэропорта Бен-Гурион определены как аварийные дороги и должны быть всегда открыты для спасательных служб”.



Битон сказал, что протест является ключевым демократическим правом, но необходимо принимать во внимание общественную безопасность. Полиция пропустит демонстрантов в зону аэропорта, но Битон сказал, что они не допустят блокирования дорог и не потерпят тех, кто это сделает.



