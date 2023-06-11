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Полиция Израиля пресекла международную сеть контрабанды кокаина
11.06.2023 08:19 Ирина Демьянова

Полиция Израиля пресекла международную сеть контрабанды кокаина

Полиция Израиля предотвратила банду контрабанды кокаина , базирующуюся в Южной Америке и действовавшую в центральной части Израиля, арестовав нескольких подозреваемых в Тире, сообщила полиция в субботу.

В течение последних нескольких месяцев Центральный отдел полиции Центрального округа проводил тайное международное расследование по факту контрабанды кокаина в Израиль из Южной Америки. Кокаин был ввезен контрабандой в Израиль в 140-литровых бутылках стоимостью в десятки миллионов шекелей.

Полиция обнаружила, что наркотики были спрятаны в одном из городов на севере Израиля, и в субботу арестовала нескольких подозреваемых из деревень в Галилее, Калансаве и Тире.

Улики и контейнеры, собранные полицией, были переданы в судебно-медицинские лаборатории для дальнейшего извлечения улик. Подозреваемые по этому делу будут доставлены на слушание, чтобы продлить срок их ареста в воскресенье.

Арест является последним международным арестом израильской полиции по делу о контрабанде наркотиков .
 

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