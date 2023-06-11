



Полиция Израиля пресекла международную сеть контрабанды кокаина

Полиция Израиля предотвратила банду контрабанды кокаина , базирующуюся в Южной Америке и действовавшую в центральной части Израиля, арестовав нескольких подозреваемых в Тире, сообщила полиция в субботу.



В течение последних нескольких месяцев Центральный отдел полиции Центрального округа проводил тайное международное расследование по факту контрабанды кокаина в Израиль из Южной Америки. Кокаин был ввезен контрабандой в Израиль в 140-литровых бутылках стоимостью в десятки миллионов шекелей.



Полиция обнаружила, что наркотики были спрятаны в одном из городов на севере Израиля, и в субботу арестовала нескольких подозреваемых из деревень в Галилее, Калансаве и Тире.



Улики и контейнеры, собранные полицией, были переданы в судебно-медицинские лаборатории для дальнейшего извлечения улик. Подозреваемые по этому делу будут доставлены на слушание, чтобы продлить срок их ареста в воскресенье.



Арест является последним международным арестом израильской полиции по делу о контрабанде наркотиков .

