



Полиция Израиля арестовала несовершеннолетних за нападение на секс-работниц

Двое 17-летних подростков из Иерусалима и Кохав Яакова арестованы за нападение и ограбление работниц секс-индустрии, сообщила полиция Израиля в среду.



22 июня двое подозреваемых договорились о встрече с проституткой в одной из квартир в Тель-Авиве. Когда они прибыли на место, они избили и держали ее, подставив нож, затем украли у нее 2 000 шекелей и удалили сообщения WhatsApp на телефоне, где была назначена встреча.



На следующий день они пришли к другой работнице секс-индустрии и угрожали ей ножом. Подростки избили ее и связали скотчем. Затем подозреваемые украли 800 шекелей и два телефона, после чего забрали ключи от ее дома и оставили запертой внутри, все еще связанной скотчем.



Двое подозреваемых были арестованы и доставлены в суд по делам несовершеннолетних в Бат-Яме, где им было продлено содержание под стражей в полиции.



Прокуратура намерена предъявить им обвинение.

