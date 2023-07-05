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Полиция Израиля арестовала несовершеннолетних за нападение на секс-работниц
05.07.2023 11:51 Ирина Демьянова

Полиция Израиля арестовала несовершеннолетних за нападение на секс-работниц

Двое 17-летних подростков из Иерусалима и Кохав Яакова арестованы за нападение и ограбление работниц секс-индустрии, сообщила полиция Израиля в среду.

22 июня двое подозреваемых договорились о встрече с проституткой в одной из квартир в Тель-Авиве. Когда они прибыли на место, они избили и держали ее, подставив нож, затем украли у нее 2 000 шекелей и удалили сообщения WhatsApp на телефоне, где была назначена встреча.

На следующий день они пришли к другой работнице секс-индустрии и угрожали ей ножом. Подростки избили ее и связали скотчем. Затем подозреваемые украли 800 шекелей и два телефона, после чего забрали ключи от ее дома и оставили запертой внутри, все еще связанной скотчем.

Двое подозреваемых были арестованы и доставлены в суд по делам несовершеннолетних в Бат-Яме, где им было продлено содержание под стражей в полиции.

Прокуратура намерена предъявить им обвинение.
 

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