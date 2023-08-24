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Полиция ищет демонстранта, ударившего ножом офицера на протестах в Тель-Авиве
24.08.2023 07:54 Аркадий Бочаровский

Полиция ищет демонстранта, ударившего ножом офицера на протестах в Тель-Авиве


Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал инцидент во время протестов в Тель-Авиве, в ходе которого был ранен полицейский: "Удар ножом в полицейского - это пересечение красной черты".

"Протесты - это священное право демократической страны, но мы не приемлем... никакого насилия", - сказал Нетаниягу.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, курирующий полицию, заявил: "Удар ножом полицейского - это ярко выраженная красная черта".

"Свобода протеста - это фундаментальное право, но применение насилия немыслимо", - сказал Бен-Гвир. "Нанесение вреда полиции и силам безопасности переходит все границы, и мы найдем нападавшего и предъявим ему обвинение".

Полиция сообщила, что ведет поиск подозреваемого, который скрылся с места происшествия. "Мы очень серьезно относимся к этому инциденту и будем проявлять абсолютную нетерпимость к причинению вреда сотрудникам полиции, действующим в рамках закона для обеспечения общественного порядка и безопасности демонстрантов", - говорится в заявлении полиции.

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