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Полиция Ирана задержала известных футболистов во время рейда на вечеринке
01.01.2023 16:01 Наталья Богинская

Полиция Ирана задержала известных футболистов во время рейда на вечеринке

Иранская полиция ненадолго задержала нескольких известных футболистов в ходе рейда на новогодней вечеринке, где подавался алкоголь, сообщают иранские СМИ.

Смешение между полами вне брака и употребление алкоголя запрещены исламскими законами Ирана. 

Полуофициальное информационное агентство Tasnim сообщило, что несколько нынешних игроков и бывших членов известного тегеранского футбольного клуба были задержаны на вечеринке.

“Некоторые игроки находились в состоянии опьянения”, – сообщило агентство, не вдаваясь в подробности.

 Информационное агентство Fars со ссылкой на прокурора заявило, что все задержанные были освобождены, кроме одного человека, который не является футболистом. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, подробности будут обнародованы позже.

Комментариев от футбольной федерации Ирана не последовало.

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