



Полиция Ирана задержала известных футболистов во время рейда на вечеринке

Иранская полиция ненадолго задержала нескольких известных футболистов в ходе рейда на новогодней вечеринке, где подавался алкоголь, сообщают иранские СМИ.



Смешение между полами вне брака и употребление алкоголя запрещены исламскими законами Ирана.



Полуофициальное информационное агентство Tasnim сообщило, что несколько нынешних игроков и бывших членов известного тегеранского футбольного клуба были задержаны на вечеринке.



“Некоторые игроки находились в состоянии опьянения”, – сообщило агентство, не вдаваясь в подробности.



Информационное агентство Fars со ссылкой на прокурора заявило, что все задержанные были освобождены, кроме одного человека, который не является футболистом. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, подробности будут обнародованы позже.



Комментариев от футбольной федерации Ирана не последовало.