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Полиция готовится к разгону демонстрации в Бен-Гурион
03.07.2023 21:15 Ирина Демьянова

Полиция готовится к разгону демонстрации в Бен-Гурион

Полиция объявила антиправительственную акцию протеста в аэропорту Бен-Гурион "незаконной" после того, как демонстранты захватили баррикады, перекрыли дороги и вошли в Терминал 3.

Декларация дает возможность полиции применить силу для разгона демонстрантов.

В заявлении полиции говорится, что на данный момент 37 демонстрантов арестованы за нарушение общественного порядка.

Полиция сообщает, что демонстранты не только столпились на дороге, но и вытащили на улицы растения, чтобы создать баррикады.
 

 

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