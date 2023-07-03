



Полиция готовится к разгону демонстрации в Бен-Гурион

Полиция объявила антиправительственную акцию протеста в аэропорту Бен-Гурион "незаконной" после того, как демонстранты захватили баррикады, перекрыли дороги и вошли в Терминал 3.



Декларация дает возможность полиции применить силу для разгона демонстрантов.



В заявлении полиции говорится, что на данный момент 37 демонстрантов арестованы за нарушение общественного порядка.



Полиция сообщает, что демонстранты не только столпились на дороге, но и вытащили на улицы растения, чтобы создать баррикады.

