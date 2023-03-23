



Полиция готовится к провокациям в Бней-Браке

Полиция в Бней-Браке готовится к провокациям, выяснив, что протестующие намерены вечером столкнуться с местными жителями.



Об этом сообщает "Кикар ха-Шаббат".



Протестующие прибудут туда из Тель-Авива к 19:00. В связи с ожиданием провокаций, большие силы полиции, начиная с полудня, стягиваются в городе, чтобы препятствовать столкновениям.



"Мы крайне обеспокоены этим маршем, так как он может привести к физическим столкновениям. Нам известно о большом количестве людей, которые намереваются добраться до Бней-Брака, чтобы обострить ситуацию с обеих сторон. Мы не намерены этого допускать. Марш будут охранять большие отряды полиции, и я надеюсь, что он закончится без каких-либо столкновений", - сказал представитель полиции.



В свою очередь, раввины распорядились расклеить по городу объявления, призывающие местных жителей не взаимодействовать с участниками марша.



По данным издания, члены "А-Махане а-Мамлахти" не будут участвовать в марше в Бней-Браке, в ходе которого будут перекрыты несколько главных улиц.