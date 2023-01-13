



Полиция готовится к провокациям перед домами Нетаниягу и Левина

Полиция готовится к антиправительственным акциям протеста, которые состоятся завтра на площади Габима в Тель-Авиве и в Иерусалиме.



По данным 13 канала, правоохранители получили информацию о возможности провокаций и беспорядков.



Опасения относительно провокаций появились на фоне поступления разведданных о намерении протестующих нарушить общественный порядок, собравшись возле домов премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра юстиции Ярива Левина.



Также полицию предупредили, что на антиправительственные протесты демонстранты могут принести подстрекательские платы против Нетаниягу и Левина, что может вызвать столкновения.



Кроме того, есть вероятность, что горстка активистов попытается перекрыть перекрестки. Данные, полученные полицией, переданы министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру.



Как сообщалось ранее, начальник Тель-Авивского округа полиции генерал-майор Амихай Ашад разрешил провести завтрашнюю антиправительственную акцию протеста против правовой реформы, однако при условии, что организаторы не допустят массовых шествий. Также будет запрещено демонстрантам выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо препятствия для движения транспорта.



В свою очередь, глава полиции Израиля Коби Шабтай приказал офицерам конфисковать любые плакаты с "нацистской символикой" и арестовать несущих их протестующих в случае необходимости.