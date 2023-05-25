



Полиция Дубая арестовала 8 израильтян по делу об убийстве соотечественника

Полиция Дубая заявила, что арестовала нескольких граждан Израиля за убийство Гассана Шамсия, 32-летнего израильтянина из Акко, который получил смертельные ножевые ранения в среду.



“Полиция Дубая заявила, что арестовала ряд граждан Израиля после того, как они напали и стали причиной смерти другого гражданина Израиля”, – сообщили в Дубайском медиа-бюро. “Обвиняемые будет переданы в прокуратуру Дубая для дальнейшего судебного разбирательства”.



Дубайская полиция арестовала восемь израильтян, некоторые из которых были на учете в израильской полиции, за убийство Шамсии, который уже пережил три покушения.



Следствие установило, что драка завязалась в ресторане, где потерпевший сидел с друзьями, недалеко от своих соперников из преступного клана Акко. Ожидается, что полицейское управление Дубая обратится за помощью к израильской полиции, чтобы найти причастных к убийству и узнать об их криминальном прошлом.



Полиция утверждает, что это первый случай убийства между преступниками в дружественной арабской стране. Известно, что в Дубае проживает несколько сотен израильских преступников арабского и еврейского происхождения.