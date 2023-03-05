



Полиция допросила раввина Тау по обвинению в изнасиловании

Раввин Цви Тау, влиятельный раввин в радикальном национальном религиозном движении, допрошен полицией через несколько месяцев после того, как против него было начато расследование по обвинениям в изнасиловании и сексуальных домогательствах.



По данным полиции, национальное следственное подразделение Lahav 433 вызвало Тау к себе на допрос “после многочисленных следственных действий”. Полиция сообщает, что Тау был освобожден под залог.



По данным Армейского радио, во время допроса Тау столкнулся с одной из своих обвинительниц, Нехамой Теэна.





